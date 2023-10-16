البويرة.. وفاة إمرأة في حادث مرور  بالطريق الولائي رقم 15

لقيت إمرأة مصرعها واصيب 2 اخرين بجروح، اليوم، في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 15 مخرج بلدية سوق الخميس اتجاه بلدية عين بسام بولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 16سا47د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 15 مخرج بلدية سوق الخميس اتجاه بلدية عين بسام.

وتمثل الحادث في اصطدام بين جرافة وسيارةـ حيث خلف متوفى من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 46 سنة وجريحين.

ليتم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.