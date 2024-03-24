البويرة.. وفاة إمرأة وإصابة 2 اخرين في حادث مرور ببلدية معالة

لقيت إمرأة مصرعها واصيب 2 اخرين بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور ببلدية معالة في ولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 15سا35د من أجل حادث مرور بقرية بني معالة بلدية معالة دائرة الاخضرية.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة في منحدر حوالي 90 متر. وخلف الحادث إمرأة وجريحين، ليتم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى الاخضرية.

فيما تم تحويل المتوفى من جنس انثى تبلغ من العمر 44 سنةـ الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.