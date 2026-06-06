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البويرة.. وفاة امرأة إثر انهيار جدار منزل

بقلم عايدة.ع
البويرة.. وفاة امرأة إثر انهيار جدار منزل
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سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، اليوم السبت، حادث انهيار جدار فناء منزل، بالمكان المسمى قرية تمورت ازمور، والذي أسفر عن وفاة امرأة.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا37د إثر حادث انهيار جدار فناء منزل مبني بقوالب الإسمنت. ،بالمكان المسمى قرية تمورت ازمور، ببلدية ودائرة أمشدالة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة امرأة  تبلغ من العمر 80 سنة. تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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