البويرة: وفاة رئيس بلدية سور الغزلان بعد اصابته بكورونا

الضحية والمسمى حباس رمضان توفي بعد اسبوع من وفاة أمه متأثرة بالفيروس.
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تمكتت فرقة البحث و التحري بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل مسكن بمدينة تيارت.
و علم من مصادر مطلعة ان عملية…
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة الشرطة القضائية بخميس مليانة بولاية عين الدفلى من حجز 2856 وحدة خمر من مختلف العلامات والأحجام.
العملية مكنت من توقيف مروجها البالغ…
توفي اليوم الخميس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سور الغزلان بولاية البويرة بعد إصابته بفيروس كورونا .
الضحية والمسمى حباس رمضان توفي بعد اسبوع من وفاة…
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