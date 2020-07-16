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البويرة: وفاة رئيس بلدية سور الغزلان بعد اصابته بكورونا

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البويرة: وفاة رئيس بلدية سور الغزلان بعد اصابته بكورونا
بقلم خالد شودار

توفي اليوم الخميس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سور الغزلان بولاية البويرة بعد إصابته بفيروس كورونا .

الضحية والمسمى حباس رمضان توفي بعد اسبوع من وفاة أمه متأثرة بالفيروس.


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