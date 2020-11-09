البويرة: وفاة شابين وإصابة ثالث بجروح في اصطدام بين سيارة بشاحنة

توفي شخصين وأصيب أخر بجروح مساء اليوم الإثنين في حادث مرورعلى مستوى الطريق الوطني رقم 15 بأمشدالة في ولاية البويرة.

الحادث وقع في حدود الساعة 19 و4د أمام السوق الأسبوعي بلدية أمشدالة، وتمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة.

ما خلف وفاة شابين ويتعلق الامر بـ “ر.ز” و “ب . ر” وتتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة.

الضحايا كانو متن السيارة اسعفو و نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى أمشدالةـ أين فرق إثنين منهم الحياة بمصلحة الاستعجالات الطبية.

في حين بقي الضحية الثالث في العناية المركزة لذات المستشفى، بينما فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادث.