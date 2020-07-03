البويرة: وفاة شاب غرقا بسد الواد لكحل بعين بسام

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة من إنتشال جثة غريق من السد لكحل بلدية عين بسام بولاية البويرة.

ووفق ذات المصالح الحادثة شهدها سد الواد لكحل الواقع بين يلديتي عين بسام والهاشمية على الساعة17سا02د .

أين تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين بسام مدعمة بفرقة الغطاسين من أجل انتشال جثة غريق من السد لكحل بلدية عين بسام.

لتتمكن فرقة الغطاسين من انتشال جثة الضحية “ع م” البالغ من العمر 21 سنةعلى الساعة 19سا 07 د .

العملية تم بحضور رئيس الوحدة الثانوية عين بسام مصالح الدرك الوطنيرئيس البلدية عين بسام.