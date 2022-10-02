البويرة..وفاة شاب في حادث مرور بمنحدر جباحية

لقي شاب مصرعه، امسية اليوم، اثر حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر منحدر جباحية.

وتدخلت وحدة القطاع الحماية المدنية جباحية على الساعة 20سا48د من أجل هذا الحادث والذي تمثل في اصطدام بين شاحنة الجر وسيارة.

حيث خلف الحادث متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة كان على متن السيارة.ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الاخضرية.

للاشارة يعتبر هذا الحادث المروري المميت الاول، بمنحدر الجباحية منذ منع شاحنات الوزن الثقيل المرور بهذا المنحدر.