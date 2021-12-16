البويرة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز

لقي شخصان مصرعهما إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون داخل المنزل العائلي بحي فراشاتي بولاية البويرة.

حيث تدخلت إسعافات الغاز المركز المتقدم 140 مسكن صبيحة اليوم على الساعة 05 سا 50د من أجل حادث إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي فراشاتي بلدية البويرة راح ضحيته رجل يبلغ من العمر 42 سنة و طفل يبلغ من العمر 13.

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وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث قبل يومين، فيما تم العثور على الضحايا منتصف نهار اليوم الأربعاء على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا هم الأب و5 أبنائه 3ذكور و3 فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و40 سنة.

فيما تم إنقاذ الأم البالغة من العمر 36 سنة رغم مرور 48 ساعة على الحادث وتم تحويلها إلى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

للإشارة فإن العائلة مغتربة رجعت للإستقرار بأرض الوطن قبل 4 سنوات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.

كما تسبب انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة، 7 ضحايا، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعين سنور في سوق أهراس.

ووقع حادث انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة داخل غرفة بمنزل أرضي بحي الرحبة بعين سنور، اليوم الأربعاء.

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كما تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 5 نساء وطفلين.

وتم نقل المصابين على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية من قبل عناصر الحماية المدينة.

ومن جهتها، سارعت المصالح الأمنية عقب سماعها بالحادث، إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا أمنيا في الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقية له.

كما أكدت مصادر النهار اونلاين، أن الجرحى تعرضوا إلى حروق من الدرجة الأولى والثانية، وتبقى حالتهم غير حرجة. هذا وتعمل المصالح الطبية على متابعة وضعهم الصحي.

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