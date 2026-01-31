البويرة.. وفاة شخصين في اصطدام سيارة وشاحنة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، نهار اليوم، حادث مرور أليم أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان.

وقد تدخلت الوحدات الميدانية في حدود الساعة 14سا38د إثر وقوع اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية عين العلوي، التابعة لدائرة عين بسام.

وفور وقوع الحادث، قامت فرق الحماية المدنية بتحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث.

وتجدد المصالح نداءاتها للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية. خاصة عند المنعرجات وفي ظل رداءة الأحوال الجوية.