البويرة.. وفاة شخصين وإصابة 3 اخرين في حادث مرور بقرية الجعافرة 

لقي شخصين مصرعهما واصيب 3 اخرين، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 8 بقرية الجعافرة بلدية ديرة ولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 18سا07د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بقرية الجعافرة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة، أين خلفوفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات و رجل يبلغ من العمر 35 سنة.

و3 جرحى تتراوح أعمارهم بين 12 و 70 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان.

فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.