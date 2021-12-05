البويرة: وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجروح في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الأحد بالطريق السيار “شرق_غرب” بولاية البويرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الحادث في الصباح الباكر على الساعة الرابعة و45 دقيقة. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة، على مستوى الطريق السيار شرق غرب امام وحدة الحماية المدينة اتجاه الجزائر

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لقي شخصين مصرعهما، مساء اليوم، اثر انحراف شاحنة بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر العاصمة.

وذلك بالمكان المسمى منحدر بلحناش بلدية الجباحية حسب بيان الحماية المدنية.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها من أجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 20.16سا.

وخلف هذا الحادث وفاة شخصين يبلغان 50 سنة.

وتمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية حيزر بالبويرة اليوم السبت، من إنقاذ 16 شخصا حاصرتهم الثلوج.

وحسب ذات المصالح، الأشخاص العالقون هم3 أطفال وإمرأتين و11 رجلا. حاصرتهم الثلوج بالطريق الغير مصنف الرابط بين الطريق الوطني رقم 33 ومنطقة تيكجدة بالمكان المسمى عين علوان.