البويرة.. وفاة شخص اثر حادث مرور ببلدية حيزر

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 33 مخرج بلدية حيزر بولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية البويرة، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 16سا20د من أجل حادث دهس واصطدام سيارتين بالطريق الوطني رقم 33 مخرج بلدية حيزر.

وخلف الحادث متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة اثر دهس ، كما تم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بحيزر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption