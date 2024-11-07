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أخبار الجزائر

البويرة.. وفاة شخص بعد سقوطه من علو 8 أمتار

بقلم أسماء.ع
البويرة.. وفاة شخص بعد سقوطه من علو 8 أمتار
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لقي شخص حتفه، فجر اليوم الخميس، إثر سقوطه من علو حوالي 8 أمتار من الطريق في ولاية البويرة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة “تدخلت على الساعة 5 سا 58 دقيقة من أجل حادث سقوط شخص”. “من علو حوالي 8 أمتار من الطريق بعد توقفه بشاحنة على حافة الطريق السيار شرق-غرب”. “بالمكان المسمى زيراوة اتجاه قسنطينة ، ببلدية و دائرة قاديرية”.
“خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 44 سنة، تم تحويله إلى مصلحةحفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.

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