البويرة.. وفاة شخص بعد سقوطه من علو 8 أمتار

لقي شخص حتفه، فجر اليوم الخميس، إثر سقوطه من علو حوالي 8 أمتار من الطريق في ولاية البويرة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة “تدخلت على الساعة 5 سا 58 دقيقة من أجل حادث سقوط شخص”. “من علو حوالي 8 أمتار من الطريق بعد توقفه بشاحنة على حافة الطريق السيار شرق-غرب”. “بالمكان المسمى زيراوة اتجاه قسنطينة ، ببلدية و دائرة قاديرية”.

“خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 44 سنة، تم تحويله إلى مصلحةحفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.