البويرة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث دهس

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق السيار اتجاه قسنطينة مقابل محطة المسافرين الجديدة، بولاية البويرة.

وأفادت مصالح الحماية المدينة، أنهات دخلت على الساعة 01سا42د من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق السيار اتجاه قسنطينة مقابل محطة المسافرين الجديدة، بلدية و دائرة البويرة.

مشيرة أن الحادث خلف حالة وفاة و اصابة شخص آخر بجروح مختلفة. تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث .

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