البويرة.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين اثر حادث مرور 

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم السبت، اثر حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الغرب بالدرابلية بلدية بودربالة بالبويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 17سا13د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الغرب بالدرابلية بلدية بودربالة ولاية البويرة،

وتمثل هذا الحادث في انحراف سيارتين، حيث خلف الحادث متوفى وجريحين تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الرويبة ولاية الجزائر.

فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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