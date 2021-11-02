البويرة: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي مرور مختلفي، وقعا فجر اليوم الثلاثاء بولاية البويرة.

ووقع الحادث الأول على الساعة 02سا و55 د، تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع “هيونداي” تشغل خط تبسة/الجزائر. على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر ببشلول. تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح، تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف إسعافات وحدة القطاع عجيبة.

كما وقع الحادث الثاني بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بلدية بشلول على الساعة 04سا18د. تمثل في دهس شاب في الـ30 من العمر، توفي في عين المكان تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

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كما تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم في وفاة شخصين وإصابة نحو 10 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية أدرار.

وحسب المعلومات المتوفرة، وفقا لمصادر النهار، فإن الحادث وقع اثر انقلاب حافلة نقل جماعي. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بدائرة تسابيت شمال أدرار. حيث كانت الحافلة قادمة من بلدية المطارفة.

للإشارة، أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بسيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في إنقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 78 “أ” الرابط بين بلدية لمطار و بلدية طابية. أصيب على إثره 6 أشخاص “3 أطفال وإمراتين ورجل”، نقلوا على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات لدائرة بن باديس.

كما لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور ، من 19 إلى 25 أكتوبر.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.

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