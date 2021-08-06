البويرة: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، بجروح، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 30 قرية امزارير بلدية صحاريج بولاية البويرة.

وفي بيان للحماية المدنية، فإن الحادث جاء إثر انحراف سيارة مساء أمس، على الساعة 21سا20د بالطريق الوطني رقم 30 قرية امزارير بلدية صحاريج.

وأضاف البيان، أن السيارة انحرفت و سقطت في منحدر حوالي 400 متر خلف الحادث متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة و 3 جرحى متعددي الإصابات تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 سنة.

هذا وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة و المركز المتقدم تيكجدة ورئيس الوحدة الثانوية أمشدالة في عين المكان.