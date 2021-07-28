البويرة: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة بمنحدر الجباحية

تسبب حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم الأربعاء، بمنحدر الجباحية إتجاه الجزائر في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع على الساعة 06:48 .بالطريق السيار”شرق غرب” اتجاه الجزائر المكان المسمى المعصرة بلدية جباحية. وتمثل في اصطدام بين 6 مركبات ” 3 شاحنات و3 سيارات ” نتيجة انحراف شاحنة لنقل البضائع عن مسارها.خلّف الحادث حالة وفاة إمرأة تبلغ من العمر 76 سنة و4 جرحى متفاوتي الإصابة.

من جهته أوضح موقع طريقي التابع لقيادة الدرك الوطني، أنه تم تحويل حركة المرور على مستوى محول الجباحية بولاية البويرة نحو الطريق الوطني رقم 25 . ثم الطريق الوطني رقم 05 وبعدها العودة إلى الطريق السيار “شرق-غرب” باتجاه الجزائر. كما تم إضافة نقطة تحويل لحركة المرور أخرى على مستوى واد الرخام بلدية عين الترك.