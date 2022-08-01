البويرة..وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 18 بالمدخل الشرقي لمدينة عين الحجر بولاية البويرة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 18 في شطره الرابط بين ولاية البويرة وبلدية عين بسام بالمدخل الشرقي لمدينة عين الحجر.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد، وإصابة أربعة أشخاص بجروح.

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كما لقي ستيني حتفه، صبيحة اليوم الإثنين، إثر إنحراف سيارة بالطريق الوطني رقم18 في حوش الكبانية ببلدية عين بسام في البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام على الساعة السابعة من أجل هذا الحادث.

وخلف الحادث متوفى من جنس ذكر، يبلغ من العمر 66 سنة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بصدمة.

وتم اسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى عين بسام. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور صبيحة اليوم على الساعة السابعة. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر قبل نفق عين شريكي.

وتمثل الحادث، في اصطدام تسلسلي لـ6 مركبات “3 سيارات وشاحنتين وحافلة”.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

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