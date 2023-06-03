البويرة.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

توفي شخص وأصيب 4 آخرون جراء حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر.

الحادث تمثل في اصطدام شاحنة وسيارة ووقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر بلحناش بلدية جباحية دائرة قاديرية، حسب بيان للحماية المدنية بالبويرة.

حيث أفادت المصالح أنه تم التدخل على الساعة 06سا 47د من أجل حادث مرور بالطريق السيار. وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية. فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.