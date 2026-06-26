البويرة: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور ببئر غبالو

خلّف حادث مرور مأساوي وقع، اليوم الجمعة، بولاية البويرة، وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، قد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر غبالو، مدعمة بالوحدة الثانوية لعين بسام، على الساعة 12سا و15د، في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بمنطقة حوش الرومية التابعة لبلدية بئر غبالو.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، جرى تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث. بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص آخرين بجروح متعددة، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و46 سنة. حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل إجلائهم إلى مستشفى عين بسام.