البويرة..وفاة شخص وإصابة 7 جرحى في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 8

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 اخرين، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 8 المكان المسمى البقيعات بلدية ديرة بولاية البويرة.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية وحدة القطاع ديرة، على الساعة 16:39 من أجل هذا الحادث الذي تمثل في اصطدام بين سيارتين.

ليخلف هذا الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 52 سنة و 7 جرحى من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و 59 سنة .

ليتم إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى سيدي عيسى، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.