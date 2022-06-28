البويرة..وفاة شخص وإصابة 7 جرحى في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 8
بقلم ش.خالد
لقي شخص مصرعه وأصيب 7 اخرين، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 8 المكان المسمى البقيعات بلدية ديرة بولاية البويرة.
وتدخلت اسعافات الحماية المدنية وحدة القطاع ديرة، على الساعة 16:39 من أجل هذا الحادث الذي تمثل في اصطدام بين سيارتين.
ليخلف هذا الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 52 سنة و 7 جرحى من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و 59 سنة .
ليتم إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى سيدي عيسى، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.
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