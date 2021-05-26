البويرة: وفاة شخص و3 جرحى في حادث مرور بالجباحية

تسبب حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الأربعاء، ببلدية الجباحية ولاية البويرة، في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية وحدة جباحية مدعمة بوحدة القادرية، و وحدة القطاع عمر على الساعة 02 سا 04 د.

وتدخلت من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار “شرق_ غرب” اتجاه الجزائر مخرج نفق عين شريكي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة وهو قابض الحافلة.

وينحدر المتوفي من ولاية أم البواقي، فيما أصيب سائق الحافلة البالغ من العمر 32 سنة، ينحدر هو الآخر من ولاية أم البواقي.

كما تم تسجيل إصابة إمرأة تبلغ من العمر 51 سنة كانت على متن الحافلة التي تشغل خط “الطارف_ وهران” كان على متنها 20 مسافر.

فيما أصيب رجل يبلغ من العمر 45 سنة كان على متن السيارة من نوع ماستر.

وقامت مصالح الحماية المدنية بإسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.