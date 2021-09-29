البويرة: وفاة طفل بسبب عضة كلب ببئر غبالو

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بسبب تعرضه إلى عضة كلب. وذلك أمام الملعب البلدي قايد الحاج حي مزرعة عبد النور بلدية ودائرة بئر اغبالوا ولاية البويرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر اغبالوا على الساعة 09سا22د من أجل نقل طفل وجد متوفي بسبب عضه من طرف كلب. أين تم نقله الى مستشفى عين بسام.

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