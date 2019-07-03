البويرة.. وفاة مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار متأثرا بسكتة قلبية

توفي مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالبويرة سعيدوني سعيد فجر الأربعاء، متأثرا بسكتة قلبية أصيب بها بعد معاناة طويلة من المرض حسب مقربين من العائلة.

فيما ربط آخرون سبب وفاته وما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستدعائه للمحكمة قصد التحقيق لاسيما مع تزامن مع خبر حجز ممتلكات المستثمر علي حداد بالمنطقة الصناعية بواد البردي من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وينحدر مدير الاستثمار المتوفى في الخمسينات من عمره من بلدية ذراع الميزان بتيزي وزو.

حيث شغل منصبا سابقا بمديرية الفلاحة بولاية تمنراست قبل أن ينصبه الوالي السابق للبويرة والحالي لوهران مولود شريفي على رأس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالبويرة.

حيث عانى مؤخرا من مرض بالقلب وخضع للعلاج بفرنسا قبل أن تفاجئه سكتة قلبية.

وتزامن نبأ وفاة المعني مع انتشار خبر حجز 12 قطعة أرضية تقع بالمنطقة الصناعية سيدي خالد ببلدية واد البردي بالبويرة من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

حيث تعود تلك القطع للمستثمر الموضوع تحت رهن الحبس الاحتياطي بالحراش علي حداد استفاد منها بموجب عقد امتياز مؤرخ سنة 2017، وهي فترة تولي الأخير رفقة الوالي مولود شريفي منصبهما بالولاية.

مما سمح بانتشار شائعة روج لها البعض حول إصابة الأخير بسكتة قلبية متأثرا باستدعاء وصله للمثول أمام المحكمة للتحقيق حول نفس القضية وقضايا أخرى تمس الاستثمار بالولاية لاسيما المنطقة الصناعية بواد البردي.

غير أن مصدرا خاصا أورد معلومات لم يتم التأكد منها تشير إلى أن المتوفى كان من المعارضين لعملية منح القطع الأرضية لاسيما خلال زيارة رسمية قادت علي حداد إلى الولاية في 25 أفريل 2017 واستفادته في اليوم الموالي من 12 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية سيدي خالد.