البويرة.. 3 جرحى في اصطدام بين سيارة وحافلة

أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث مرور بالطريق السيار اتجاه الجزائر مقابل واد هوس، بلدية ودائرة البويرة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 16:36 من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة من نوع تويوتا كواستر.

وأضاف البيان أن الحافلة كانت تقل فريق كرة اليد إناث لولاية البليدة)، وعلى متنها 17 شخصاً.

كما أن الحادث خلّف إصابة 3 أشخاص من ركاب السيارة بجروح مختلفة وصدمة. حيث قُدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقلهم وإجلاؤهم من طرف إسعافاتنا إلى المستشفى المحلي.