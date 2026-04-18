البويرة.. 3 جرحى في حادث انحراف حافلة

أصيب 3 أشخاص، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الولائي رقم 02 مخرج الأخضرية اتجاه بوكرام بلدية الأخضرية ولاية البويرة.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة القطاع بودربالة تدخلت على الساعة 05سا40د. لأجل حادث مرور بالطريق الولائي رقم 02 مخرج الأخضرية اتجاه بوكرام بلدية الأخضرية.

حيث تمثل الحادث في انحراف حافلة نقل مسافرين على متنها 11 راكبا، خلّف 3 مصابين لهم إصابات مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية.

