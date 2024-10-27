البويرة.. 3 جرحى في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر مقابل بلدية جباحية.

وأفادت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 10سا24د ممثلة في وحدة قطاع جباحية مدعمة بوحدة قطاع عمر من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر مقابل بلدية جباحية .

حيث تمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين ودهس شخص، مخلفا 3 جرحى لهم اصابات مختلفة.

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