البويرة : 3 قتلى و4 جرحى في إنحراف وإنقلاب سيارة بلدية أهل القصر

لقي 03 أشخاص حتفهم فيما اصيب 04 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بلدية أهل القصر في البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على الساعة 14 سا 49 د على مستوى الطريق البلدي تلامين بلدية اهل القصر.

وتمثل في انحراف و إنقلاب سيارة ما خلف وفاة 03 نساء وإصابة 03 نساء ورجل ويقطنون بأهل القصر وهم كما يلي :

ر.م 03 سنوات جنس أنثى متوفية

ر.آ 07 سنوات جنس أنثى متوفية

ر.ل 26 سنة جنس أنثى متوفية

ب.ه 42 سنة جنس أنثى فاقدة للوعي

ر.س 13 سنة جنس أنثى مصابة

ر. 02 سنتين جنس أنثى مصابة

ر.ع 18 سنة جنس ذكر مصاب

وقد نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى بشلول والبويرة، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.