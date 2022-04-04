البويرة: 3 وفيات وجريح في اصطدام شاحنة بسيارة

تسبب حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين، بالطريق السيار”شرق- غرب” في وفاة 3 أشخاص وإضابة شخص بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية، فقد تدخلت على الساعة 15سا 34د إسعافات وحدة القطاع عجيبة مدعمة بسيارتي الاسعاف للوحدة الثانوية امشدالة و وحدة احنيف. من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بلدية احنيف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف 4 ضحايا كانو على متن السيارة، منهم 3 وفيات من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 52 سنة و 84 سنة. و جريح من جنس أنثى حامل تبلغ من العمر 34 سنة متعددة الاصابات و فاقدة للوعي تم اسعافها و نقلها إلى مستشفى امشدالة. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى .