البويرة: 4 جرحى في حادثي مرور بالطريق السيار شرق-غرب

أصيب شخصين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بالطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر.

ووفق مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 17سا45 د أمام مؤسسة لافانا بولاية البويرة.

وتمثل في إصطدام تسلسلي بين ” 2 شاحنات و3سيارات” ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الاخضرية.

وفي ذات السياق وقع حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر مقابل جباحية تمثل في اصطدام مابين 3سيارات خلف 2 مصابين.

تم إسعافهم ونقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الاخضرية كذلك.