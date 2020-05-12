البويرة: 4 جرحى في 4 حوادث مرور خلال يوم واحد

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور مختلفة وقعت اليوم عبر إقليم ولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية وقع في منتصف النهار و35 د بأمشدالة حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر ببلدية آث منصور.

وتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف الحادث ما خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 53 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

وتم نفله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى امشدالة

بينما الحادث الثاني وقع في منتصف النهار و41د على مستوى مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بلدية جباحية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين “شاحنتين و سيارة” الحادث خلف خسائر مادية.

كما وقع حادث مرور على الساعة 15 زوالا على مستوى الطريق الوطني رقم 8 المكان المسمى لشواف بلدية ديرة.

أين وقع إصطدام بين ثلاث سيارات مخلفا مصاب واحد “ب م” يبلغ من العمر 47 سنة ينحدر من ولاية المسيلة.

ليتم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان.

في حين سجل على الساعة 16 سا 16 د حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 8 المكان المسمى لشواف بلدية ديرة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة مخلفا مصابين اعمارهما مابين 17 و37 سنة وينحدران من بوسعادة في المسيلة.

قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان “رفضا التنقل إلى المستشفى”.