البويرة: 4 ضحايا في 3 حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة عدة تدخلات خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الحماية المدنية، حسب البيان، 3 حوادث في مناطق مختلفة من إقليم الولاية.

حيث سجل الحادث الأول بالطريق السيّار شرق غرب اتجاه البويرة، مخرج نفق عين شريكي، على الساعة التاسعة، خلف ضحية واحدة.

الحادث الثاني سجل كذلك بالطريق السيار شرق غرب، اتجاه البويرة، مقابل تليوين، على الساعة10:40، تمثل في انحراف سيارة خلف ضحيتين تم نقلهم الى مستشفى الأخضرية

وتمثل الحادث الثالث في اصطدام سيارتين بالطريق البلدي رقم 20 اتجاه ولاد السعدي بلدية الهاشمية، حيث خلف مصاب نقل من طرف الحماية المدنية إلى عيادة الهاشمية.