البويرة: 5 جرحى إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالأخضرية

أصيب 5 أشخاص بجروح مختلفة اليوم الأربعاء. إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق السيار “شرق- غرب” بالأخضرية ولاية البويرة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 11 سا و25د ممثلة في الوحدة الثانوية الأخضرية. مدعمة بالوحدة الثانوية قادرية من أجل حادث مرور بالطريق السيّار اتجاه البويرة الدرابلية بلدية بودربالة دائرة الأخضرية.

الحادث يتمثل في إصطدام مابين سيارة و شاحنة. حيث خلف 05 جرحى لهم اصابات مختلفة. تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى الأخضرية.

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