البويرة: 5 جرحى في حادثي مرور بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر-جباحية

تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادثي مرور، اليوم الجمعة، أين يتمثل الحادث الأول في اصطدام بين شاحنتين، مخلفا جريحين يبلغان 22 و25 سنة.

أين تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الاخضرية من طرف إسعافات وحدة القطاع جباحية للحماية المدنية، في حين تمثل الحادث الثاني في انحراف سيارة، أين خلف 3 جرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 سنة،حيث تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى الاخضرية من طرف إسعافات وحدة القطاع جباحية أيضا.

هذا وحذرت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة في بيان لها من التحلي بالحيطة والحذر خاصة مع بداية تساقط الأمطار خاصة بالطريق السيار شرق-غرب مقطع منحدر الجباحية الذي يشهد حوادث مرور كثيرة في مثل هذه الظروف المناخية.