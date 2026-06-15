البويرة.. 5 جرحى في حادث مرور
سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم الاثنين، حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر مقابل محطة نفطال ناجي ببلدية الأخضرية.
وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، وخلف 05 جرحى لهم إصابات خفيفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.
طالع أيضا:
قسنطينة.. إصابة خمسيني في اصطدام بين شاحنتين
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب منطقة المجابرية زيغود يوسف اتجاه ولاية سكيكدة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الثانوية زيغود يوسف تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنتين.
وخلف الحادث إصابة شخص من جنس ذكر في الخمسينات من العمر له إصابة متفاوتة، تم إسعافه و تحويله إلى مستشفى زيغود يوسف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور