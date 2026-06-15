سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم الاثنين، حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر مقابل محطة نفطال ناجي ببلدية الأخضرية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، وخلف 05 جرحى لهم إصابات خفيفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

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سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب منطقة المجابرية زيغود يوسف اتجاه ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الثانوية زيغود يوسف تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنتين.

وخلف الحادث إصابة شخص من جنس ذكر في الخمسينات من العمر له إصابة متفاوتة، تم إسعافه و تحويله إلى مستشفى زيغود يوسف.