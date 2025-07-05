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أخبار الجزائر

البويرة.. 5 جرحى في حادث مرور

بقلم عايدة.ع
البويرة.. 5 جرحى في حادث مرور
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أصيب 5 أشخاص في حادث مور وقت على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر بالمكان المسمى بلحناش ، بلدية الحباحية بولاية البويرة.

وأفادت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارتين بالطريق السيار شرق-غرب. اتجاه الجزائر بالمكان المسمى بلحناش ، بلدية الحباحية و دائرة قادرية.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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