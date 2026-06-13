البويرة.. 5 مصابين إثر حريق داخل كشك متعدد الخدمات

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، من أجل حريق شبّ داخل كشك متعدد الخدمات ببلدية ودائرة عين بسام في ولاية البويرة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح خفيفة وإصابات بسيطة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى عين بسام.

كما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى بقية المحلات والمنازل المجاورة.

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