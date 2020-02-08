البويرة: 6 جرحى في إنحراف حافلة بمنعرجات تيكجدة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم السبت بمنعرجات تيكجدة التابعة لولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة الساعة 16 و35 د على مستوى بمنعرجات تيكجدة.

وتمثل الحادث في إنحراف حافلة كانت كانت تقل شباب من بلدية الكاليتوس بالجزائر تابعين لجمعية سواعد العطاء.

ما أسفر عن إصابة ستة اشخاص بجروح خفيفة بعد ان قفزوا من نافدة الحافلة عقب إنحرافها نقلوا على إثرها لمستشفى البويرة.

للإشارة، فإن الضحايا كانوا في رحلة سياحية تدخل في إطار العمل الجواري للجمعية الخيرية سواعد العطاء ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.