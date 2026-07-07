البويرة.. 6 جرحى في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

أصيب ستة أشخاص، مساء اليوم، في حادث مرور وقع بولاية البويرة، إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19:22، من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق المزدوج باتجاه سور الغزلان، أمام محطة الخدمات الجديدة، ببلدية وادي البردي، دائرة الهاشمية.

وخلّف الحادث إصابة ستة أشخاص بجروح وإصابات خفيفة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.