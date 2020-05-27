البويرة: 6 جرحى في حادثي انحراف سيارتين

أصيب 6 أشخاص بجروح إثر حادثي مرور منفصلين بكل من بلدية الهاشمية وبلدية العجيبة ولاية البويرة.

وتمثل الحادث الاول في انحراف سيارة واصطدامها بالحاجز الاسمنتي للطريق السيار المزدوج أمام المنطقة الصناعية اتجاه سور الغزلان بلدية وادى البردي .

وخلف03 مصابين السائق “ر ز” 26 سنة و “د ي 22سنة” وكذا “د ب 22 سنة” ينحدرون ن الرغاية بالعاصمة.

تم اسعافهم ونقلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.

بينما الحادث الثاني وقع في حدود الساعة 16 زوالا وتمثل في انحراف سيارة بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بلدية العجيبة.

وأسفر عن 3 أشخاص منهم السائق ط ح 42 سنة، و”خ ب 58 سنة” وأيضا “ب س 39 سنة” ينحدرون من عنابة

تم اسعافهم و نقلهم من طرف الحماية المدنية الى عيادة بشلول .