البويرة: 6 جرحى في حادث اصطدام بين شاحنة و سيارة

تدخلت اسعافات وحدة القطاع جباحية مدعمة بوحدة القطاع عمر، اليوم الأحد، من اجل حادث مرور. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر قبل نفق عين شريكي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، خلف الحادث 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و77 سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى الاخضرية .

طالع أيضا:

إصابة 7 أشخاص في إصطدام 4 مركبات بخنشلة