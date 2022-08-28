البويرة: 6 جرحى في حادث اصطدام بين شاحنة و سيارة
تدخلت اسعافات وحدة القطاع جباحية مدعمة بوحدة القطاع عمر، اليوم الأحد، من اجل حادث مرور. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر قبل نفق عين شريكي.
وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، خلف الحادث 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و77 سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى الاخضرية .
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إصابة 7 أشخاص في إصطدام 4 مركبات بخنشلة
تسبب حادث مرور خطير وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 قرب المقبرة ببلدية بابار في خنشلة إصابة 7 أشخاص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل هذا الحادث في اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات.
وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة “4 من جنس أنثى تتراوح اعمارهم بين 17 و65 سنة”. و3 من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 11 و 42 سنة.
وتم اسعاف المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم الى قاعة العلاج بابار.
هذا وتنصح الحماية المدنية، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وإحترام جميع قواعد السلامة المرورية.