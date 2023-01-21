البويرة..6 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي لـ7 مركبات 

أصيب 6 أشخاص بجروح، مساء اليوم، اثر حادث مرور وقع بين 5 سيارات و شاحنتين بالطريق الوطني المزدوج 8بـ المنطقة الصناعية واد البردي.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 17سا44د ممثلة في وحدة القطاع واد البردي مدعمة بالوحدة الثانوية الهاشمية حيث تم اسعاف الجرحى ونقلهم الى المركز الصحي بالهاشمية.

جريح اثر حادث مرور بالطريق السيار شرق -غرب اتجاه قسنطينة

كما وقع حادث اخر على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بلدية قادرية المكان المسمى بولرباح.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 17سا43د ، من اجل حادث يتمثل في اصطدام بين 4 مركبات 4شاحنات وسيارة.

ليخلف الحادث جريح واحد تم اسعافه و نقله إلى المستشفى.