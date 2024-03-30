البويرة.. 8 ضحايا في حادث انحراف سيارة

أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر بلدية الاخضرية بولاية البويرة، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 09سا29د ممثلة في وحدة قادرية مدعومة بالوحدة جباحية. من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر بلدية الاخضرية .

مشيرة أن الحادث تمثل في انحراف سيارة، وخلف 08 جرحى من عائلة واحدة تتراوح اعمارهم بين 06 سنوات و 60 سنة. تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الاخضرية

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