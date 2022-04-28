البويرة: 9 جرحى في انحراف حافلة نقل المسافرين وشاحنتين

تسبب حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وشاحنتين بولاية البويرة في إصابة 9 أشخاص بجروح مختلفة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وشاحنتين على الساعة 5 و43 د بولاية البويرة. على مستوى الطريق السيار “شرق غرب”. مما تسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة. كما تم تسخير 4 سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء.

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تسبب حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين، بالطريق السيار”شرق- غرب” ولاية البويرة في وفاة 3 أشخاص و إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تدخلت الحماية المدنية على الساعة 15سا 34د إسعافات وحدة القطاع عجيبة. مدعمة بسيارتي الاسعاف للوحدة الثانوية امشدالة و وحدة احنيف. من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” إتجاه قسنطينة بلدية احنيف.

كما تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف 4 ضحايا كانو على متن السيارة. منهم 3 وفيات من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 52 سنة و 84 سنة. و جريح من جنس أنثى حامل تبلغ من العمر 34 سنة متعددة الاصابات و فاقدة للوعي تم اسعافها و نقلها إلى مستشفى امشدالة. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

المسيلة..وفاة شابين اثر حادث مرور خطير بالهامل

تسبب حادث مرور خطير ، وقع بالطريق الوطني رقم 89 بمدخل مدينة الهامل في ولاية المسيلة بوفاة شابين كانا على متن دراجة نارية.

الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية أسفر عن وفاة شابين في العشرينيات من العمر في عين المكان، كانا على متن الدراجة.

هذا وتدخلت عناصر الحماية المدنية لأجل نقل الجثث للمستشفى.