البويرة : 9 جرحى في حادثي مرور منفصلين

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البويرة : 9 جرحى في حادثي مرور منفصلين
بقلم خالد شودار

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطور في حادثي مرور وقع اليوم الجمعة بكل من آيت لعزيز وديرة في البويرة .

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الاول وقع في حدود الساعة 11:36 على مستوى الطريق الوطني رقم 05 آيت لعزيز .

وتمثل في انحراف سيارة ما خلف إصابة 5 أشخاص أعمارهم بين 5 سنوات و64 سنة.نقلو إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.

بينما الحادث الثاني أين أسفر إنحراف سيارة على مستوى الطريق الطريق الوطني رقم 08 بلدية ديره منطقة التراكة إصابة 4 اشخاص.

وتتراوح اعمارهم مابين بين 03 سنوات و71 سنة نقلو إلى مستشفى سيدي عيسى بالمسيلة.


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