البويرة.. تسمم شخصين بالغاز بحي المجاهدين

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22:00 لأجل إسعاف شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بالمطبخ، بالطابق الأرضي لعمارة، بحي المجاهدين 197 مسكنًا.

وخلّف الحادث تسمم رجل وامرأة، فاقدين للوعي، يبلغان من العمر 66 و77 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي .