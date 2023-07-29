البويرة: تشييع جثمان المرحوم زوقاري ساعد مديرالشباب والرياضة لولاية البليدة

ووري الثرى اليوم المرحوم زوقاري ساعد مديرالشباب والرياضة لولاية البليدة بمقبرة “الطويلة” بأولاد عبد الله ببلدية عين العلوي في البويرة في أجواء جنائزية مهيبة.

وحضر مراسيم الدفن كل من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني والسلطات المحلية، على رأسها والي الولاية، عبدالكريم لعموري. وكذا والي النعامة، برج بوعريريج والبليدة، بالإضافة إلى المدير العام للغابات، السلطات المدنية والعسكرية لولاية البويرة. وحشد غفير من المواطنين وزملاء وأصدقاء المرحوم.