البويرة.. إنقاذ طفل سقط في منحدر ثلجي ببحيرة أوقلميم

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ طفل بعد سقوطه في منحدر ثلجي، ببلدية الأصنام، دائرة بشلول، ولاية البويرة.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 15:10، مدعّمة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة. من أجل عملية إنقاذ طفل بعد سقوطه في منحدر ثلجي، حوالي 100 متر، بالمكان المسمى بحيرة أوقلميم.

وتم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 14 سنة، يعاني من إصابة على مستوى الرأس. تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.