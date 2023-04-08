البويرة: العثور على المراهق المفقود سالما معافى في بوزقزة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية مساء اليوم في العثور على المراهق المفقود منذ ليلة الخميس إلى الجمعة بالجباحية في الولاية. وذلك على الطريق السيار شرق-غرب، سالما معافى.

وحسب ذات المصالح نقلا عن وأج ان عملية البحث عن المراهق المدعو “أ. ع” والبالغ من العمر 15 سنة أطلقت فجر اليوم الجمعة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى منطقة بوزقزة. اين تم العثور عليه مساء اليوم على المراهق الذي يعاني من التوحد أعيد إلى عائلته سالما.

العملية تم تجنيد لها حوالي 50 عونا للحماية المدنية من مختلف الرتب ووحدة السينوتقني. كما شارك في البحث عن المفقود وحدات من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي والشرطة.